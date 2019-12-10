Подведены итоги переговоров «нормандской четверки» в Париже

Во французской столице завершен первый за три года саммит «нормандской четверки», где состоялась долгожданная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам переговоров были сделаны несколько заявлений.

Президенты Украины, России, Франции и Германии утвердили, что украинское законодательство нужно изменить в соответствии с формулой Штайнмайера. Разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе будет организовано до конца марта.

Стороны договорились прекратить огонь полностью до начала нового года. За этим будет введен контроль через расширение мандата ОБСЕ.

До 31 декабря решено освободить удержанных военнопленных и обеспечить к ним доступ Международного красного креста.

При обсуждении этих вопросов украинский президент неоднократно переходил на русский, а Путин, обсуждая газовые проблемы, вспомнил строчку из стихотворения Сергея Михалкова «А у нас в квартире газ. А у вас?».

Следующие переговоры состоятся через четыре месяца. Местом проведения может стать Берлин, пишет РБК.

Оценивая итоги встречи, Путин сказал, что «работа была очень полезной», а отношения между РФ и Украиной он назвал «потеплением». Зеленский охарактеризовал переговоры как большой шаг к миру.

Ранее в Киеве назвали три основных вопроса, которые планировали поднять на саммите. Среди них — обмен военнопленными, прекращение огня в Донбассе и ситуация с контролем над участком российско-украинской границы.



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