В Киеве назвали три вопроса для «нормандского формата»

В Киеве назвали три вопроса для «нормандского формата»

фото: Uun.com.ua

Стало известно о вопросах, которые планирует поднять Киев на саммите в «нормандском формате».

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, украинская сторона поднимет три основных вопроса. Первый вопрос - это возвращение украинских военнопленных, счет которых идет даже не на десятки, а на сотни.

Второй важной темой Данилов назвал «прекращение огня по всей линии фронта».

Третьим вопросом будет ситуация с контролем над участком российско-украинской границы. Как считает Данилов, до тех пор, пока украинские военные не вернут контроль над границей в Донецкой и Луганской области, многие договоренности будет невозможно реализовать, пишет «Russia Today».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. В настоящее время идет подготовка к проведению мероприятия.

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