Кремль подтвердил дату встречи в «нормандском формате»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. В настоящее время идет подготовка к проведению мероприятия.
В Кремле не склонны переоценивать, либо занижать ожидания от саммита в «нормандском формате». Однако считают это очень важной, долгожданной встречей.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «Нормандский формат» запланирован на 9 декабря, подготовка к нему уже ведется и вступила в завершающую стадию.
Песков уточнил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите, пишут «Известия».
Ранее представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к противостоянию остальным участникам «нормандской четверки».
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