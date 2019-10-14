Зеленский призвал украинцев не делать «картинку» российскому ТВ

Зеленский призвал украинцев не делать «картинку» российскому ТВ

gordonua.com

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к своим гражданам перед митингами, которые намечены на День защитника Украины. Он призвал сограждан не поддаваться на провокации.

На своей странице в Facebook Зеленский попросил граждан Украины во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября не поддаваться на провокации, пишет РБК.

Президент Украины призвал быть разумными, действовать ответственно, в рамках закона и общественного порядка. «Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения».

Ранее президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете. С таким призывом он обратился во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

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