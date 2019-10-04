Путин призвал телеканалы перестать выставлять Украину в плохом свете

Президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете. С таким призывом он обратился во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».



По словам российского лидера, российские телевизионные каналы, причём даже государственные, ведут независимую редакционную политик. Однако неправильно с их стороны показывать Украину плохо, ведь это братский нам народ.

Он добавил, что СМИ не должны выставлять «нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, не о народе. Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает в наших программах», пишет Russia Today.

Многие телеведущие уже отреагировали на это заявление. Так Ольга Скобелева в ответ заявила, что она никогда не делает это специально.

Выступая на «Валдае», Владимир Путин также рассказал о том, что Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Сейчас она есть только у РФ и США.