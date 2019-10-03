Россия помогает Китаю защититься от ракет

Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Сейчас она есть только у России и США.

Как заявил президент России Владимир Путин, система кардинальным образом повысит обороноспособность Китая.

К тому же, уверен глава государства, сдержать Китай уже невозможно, а любой, кто предпримет подобную попытку лишь навредит самому себе, передает «Интерфакс».

Напомним, 2 августа США вышли из ДРСМД. Они объяснили данный шаг тем, что Россия несколько лет не выполняла обязательство не производить и не испытывать ракеты дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. километров.

Вторым аргументом Вашингтон называл необходимость подключить к договору по контролю над вооружением Китай.