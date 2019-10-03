Россия помогает Китаю защититься от ракет
Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Сейчас она есть только у России и США.
Как заявил президент России Владимир Путин, система кардинальным образом повысит обороноспособность Китая.
К тому же, уверен глава государства, сдержать Китай уже невозможно, а любой, кто предпримет подобную попытку лишь навредит самому себе, передает «Интерфакс».
Напомним, 2 августа США вышли из ДРСМД. Они объяснили данный шаг тем, что Россия несколько лет не выполняла обязательство не производить и не испытывать ракеты дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. километров.
Вторым аргументом Вашингтон называл необходимость подключить к договору по контролю над вооружением Китай.
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