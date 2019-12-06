Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе

Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».

Она будет состоять из представителей Украины, ЛНР и ДНР, а также ОБСЕ. По мнению украинского лидера, это «является одной из имеющихся у его команды идей».

По замыслу Владимира Зеленского, представителей «той стороны» должны набирать из числа тех, кто «не стрелял, не убивал», а также не участвовал в боевых действиях, пишут «Известия».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что украинская сторона поднимет три основных вопроса: возвращение украинских военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта, а также контроль над участком российско-украинской границы.

Читайте нас в мобильном приложении