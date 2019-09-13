Зеленский еще поборется за Крым не на словах

Украина не планирует признавать очевидного. Как заявил президент соседней страны Владимир Зеленский, Киев еще поборется за полуостров.



По его словам, бороться за возвращение Крыма в состав страны он собирается «не только словами», пишут «Известия».

Это уже не первое подобное громкое заявление из Украины. Зеленский с первого дня президенства выражал уверенность в том, что полуостров вернется в состав страны. Правда, для этого, по его словам, надо очень много сделать.

Выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), украинский лидер также призвал западные страны не снимать антироссийские санкции.

Ранее стало известно, что во время визита в США Владимир Зеленский совершит поездку в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.