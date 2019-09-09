Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский совершит поездку в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
Господин Зеленский прибудет в США 23 сентября. Точная дата встречи руководителей стран пока не установлена, пишет ТАСС.
Ранее президент Трамп заявлял, что украинский лидер вскоре будет принят в Белом доме.
«Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет», - сказал он 9 августа.
Напомним, в конце июля лидеры стран провели первые телефонные переговоры, в ходе которых Трамп пообещал помочь Зеленскому с реформами.
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