Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский совершит поездку в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

Господин Зеленский прибудет в США 23 сентября. Точная дата встречи руководителей стран пока не установлена, пишет ТАСС.

Ранее президент Трамп заявлял, что украинский лидер вскоре будет принят в Белом доме.

«Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет», - сказал он 9 августа.

Напомним, в конце июля лидеры стран провели первые телефонные переговоры, в ходе которых Трамп пообещал помочь Зеленскому с реформами.