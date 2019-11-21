Зеленский ответил Коломойскому на слова о мире с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о восстановлении отношений с Россией. Также он сказал, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены.

Зеленский отметил, что будучи главой государства, он предпочел бы самостоятельно определять вектор международной политики Украины, без участия бизнесменов. По его словам, будет правильнее, если президент, правительство и общество будут принимать государственные решения, пишет «Regnum».

Такую реакцию Зеленского вызвало недавнее заявление Игоря Коломойского. В нем украинский олигарх призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе. Коломойский уверен, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях, чтобы ослабить своего соперника – Россию. Соединенные Штаты хотят, чтобы Киев вел «войну против России до последнего украинца».

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