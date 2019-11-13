Коломойский хочет восстановить связи с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.

Коломойский уверен, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях, чтобы ослабить своего соперника – Россию. Соединенные Штаты хотят, чтобы Киев вел «войну против России до последнего украинца», добавил он.

Также Коломойский отметил, что Россия в любом случае сильнее и Украины. Поэтому Киеву необходимо улучшить отношения с Москвой, пишет «Russia Today».

Бизнесмен не был на Украине с 2017 года и все это время жил в Швейцарии и Израиле. Вернулся олигарх на Родину после победы на выборах в президенты Владимира Зеленского.

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