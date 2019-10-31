Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.

На совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве Зеленский заявил, что «4 ноября мы должны начать разведение в Петровском».

При этом президент Украины отметил, что разведение сил произойдет в том случае если в Петровском на протяжении недели будет тишина безопасно, пишет «РИА Новости».

В поселке Золотое 29 октября уже начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.