Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.
На совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве Зеленский заявил, что «4 ноября мы должны начать разведение в Петровском».
При этом президент Украины отметил, что разведение сил произойдет в том случае если в Петровском на протяжении недели будет тишина безопасно, пишет «РИА Новости».
В поселке Золотое 29 октября уже начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.
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