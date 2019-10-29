На Украине заявили о начале разведения сил в Золотом

В поселке Золотое уже начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, разведение в Золотом стартовало с сегодняшнего дня и происходит прямо сейчас. Он отметил, что задержка произошла, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано ОБСЕ.

Сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине необходимо было выставить больше нарядов, установить камеры видеонаблюдения для фиксации процесса, пишет «Коммерсант».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для развода сил в Донбассе «нужно проявление политической воли». А пока Киеву мешают националисты.