Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что для развода сил В Донбассе «нужно проявление политической воли». А пока Киеву мешают националисты.
По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Силы самопровозглашенных республик не уходят со своих позиций, поскольку их сразу займут националисты.
Представители самопровозглашённых республик Донбасса уже несколько раз давали сигнал о готовности к разведению сил, пишет «РИА Новости».
В ДНР и ЛНР заявили, что готовы ждать сигнала со стороны Киева о начале разведения сил и средств с линии соприкосновения до 15 октября.
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