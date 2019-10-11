Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что для развода сил В Донбассе «нужно проявление политической воли». А пока Киеву мешают националисты.

По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.

Силы самопровозглашенных республик не уходят со своих позиций, поскольку их сразу займут националисты.

Представители самопровозглашённых республик Донбасса уже несколько раз давали сигнал о готовности к разведению сил, пишет «РИА Новости».

В ДНР и ЛНР заявили, что готовы ждать сигнала со стороны Киева о начале разведения сил и средств с линии соприкосновения до 15 октября.