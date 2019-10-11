Донецк будет ждать разведения сил до 15 октября

В ДНР и ЛНР заявили, что готовы ждать сигнала со стороны Киева о начале разведения сил и средств с линии соприкосновения до 15 октября.

Как заявили власти в Луганске, если сегодня не произойдет разведения сторон на линии соприкосновения в Петровском и Золотом, то вопрос будет рассмотрен на заседания контактной группы в Минске 15 октября.

Однако теперь эта задержка, а следовательно и невыполнение условий перемирия, ставят под удар проведение саммита «нормандской четверки».

Причем ДНР и ЛНР 9 и 10 октября — на линии соприкосновения все еще ждали разведения сил и средств с Украиной. Помешали процессу находящиеся вблизи участков Петровское и Золотое ветераны АТО и националисты, напоминают «Известия».

ДНР уже несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс. При этом со стороны украинских силовиков ответных действий так и не последовало.