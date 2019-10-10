В ДНР дали сигнал о готовности к отводу сил

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету. Это означает готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе.

Отвод сил в районе Петровского, согласно утвержденному контактной группой графику, должен был начаться 9 октября.

Отмечается, что ДНР уже несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс. При этом со стороны украинских силовиков ответных действий так и не последовало, пишет Russia Today.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что после подписания «формулы Штайнмайера» Киев должен изменить Конституцию страны. Там также уверены в том, что власти на Украине отменят все законы, противоречащие комплексу мер.