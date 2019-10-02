Донбасс ждёт особого статуса

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что после подписания «формулы Штайнмайера» Киев должен изменить Конституцию страны. Там также уверены в том, что власти на Украине отменят все законы, противоречащие комплексу мер.

Как заявили власти в Донецке и Луганске, дальнейшим шагом после подписания «формулы Штайнмайера» должны стать практические изменения для появления особо статуса региона. По словам заместителя главы Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, Киев обязан согласовывать все действия с республиками. А местные выборы могу пройти только после того, как все их аспекты будут утверждены обеими сторонами в рамках контактной группы в Минске, пишут «Известия».

Ранее Украина на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписала так называемую «формулу Штайнмайера». Документ закрепляет механизм предоставления территории особого статуса.