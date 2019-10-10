Зеленский обсудит Крым в «Нормандском формате»

Украина хочет вернуть возвращение Крыма в состав страны в повестку встречи в «нормандском формате». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, «нормандский формат» - это еще возможность возвращения вопроса Крыма, передает «РИА Новости».

«Потому что сейчас не существует никакого трека, где обсуждается этот вопрос. Кроме наших западных партнеров – европейцев и США, которым мы очень благодарны. Вопрос Крыма - он там есть в санкционном формате, пока только так», отметил лидер Украины во время своего десятичасового пресс-марафона.

Ранее глава соседнего государства заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы Штайнмайера» для этого процесса нет.