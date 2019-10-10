Зеленский обсудит Крым в «Нормандском формате»
Украина хочет вернуть возвращение Крыма в состав страны в повестку встречи в «нормандском формате». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, «нормандский формат» - это еще возможность возвращения вопроса Крыма, передает «РИА Новости».
«Потому что сейчас не существует никакого трека, где обсуждается этот вопрос. Кроме наших западных партнеров – европейцев и США, которым мы очень благодарны. Вопрос Крыма - он там есть в санкционном формате, пока только так», отметил лидер Украины во время своего десятичасового пресс-марафона.
Ранее глава соседнего государства заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы Штайнмайера» для этого процесса нет.
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