У Владимира Зеленского нет формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы Штайнмайера» для этого процесса нет.

По словам президента, на сегодняшний момент нет такой формулы. Это очень сложная история и Украина сама не справится. Также он отметил, что Киеву для решения этого вопроса нужна помощь международных партнеров, пишет «ТАСС».

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости развития армии в стране. «Мы уважаем наших военных. Но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только наша дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня».

«Формула Штайнмайера» была предложена бывшим министром иностранных дел Германии, а теперь президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она предполагает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях. До них закон об особом статусе Донбасса будет действовать временно. После выборов и признания их честными закон обретет юридическую силу.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ.