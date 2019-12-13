Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года. Главным вопросом остаются сроки этого соглашения.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, тема газа обсуждалась тет-а-тет с российским лидером Владимиром Путиным во время парижского саммита. Подписание газового контракта важно не только для Украины, но и для Европы и все стороны заинтересованы подписать договор. Переговоры по этому вопросу будут продолжены, пишут «Известия».
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал, что, если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, то на первых порах его стоимость может подскочить в два раза.
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