На Украине пугают Европу ценами на газ

Если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, то на первых порах его стоимость может подскочить в два раза.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, спрогнозировать реальный рост цен сложно, но можно посмотреть на аналогичную ситуацию в прошлом году, тогда стоимость за несколько часов выросла на 80%. Также он отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу, пишут «Известия».

Ранее российский «Газпром» предупредил «Нафтогаз Украины», что фактически перекроет поступление газа 1 января 2020 года. Это произойдет, если сторонам не удастся продлить или заключить новый договор по транзиту газа.

Читайте нас в мобильном приложении