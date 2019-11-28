«Газпром» перекроет вентиль «Нафтогазу» 1 января

Российский Газпром предупредил «Нафтогаз Украины», что фактически перекроет поступление газа 1 января 2020 года. Это произойдет если сторонам не удастся продлить или заключить новый договор по транзиту газа.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, российская компания прислала письмо о том, что 1 января в десять часов по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что Украина будет закачивать российский транзитный газ, предназначенный для европейцев, в свои подземные хранилища (ПХГ). Такую практику пригрозили внедрить с января 2020 года, если он будет поступать в страну без соответствующего контракта.

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