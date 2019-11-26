«Нафтогаз» шантажирует забором транзитного газа в свои хранилища

Украина будет закачивать российский транзитный газ, предназначенный для европейцев, в свои подземные хранилища (ПХГ). Такую практику пригрозили внедрить с января 2020 года, если он будет поступать в страну без соответствующего контракта.

По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, газ без документального оформления будет закачиваться в ПХГ как «газ неопределенного собственника».

Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в 2019 году. Российская сторона настаивает на продлении договора на год, однако Киев хочет подписания долгосрочного соглашения, пишет «РИА Новости».

Ранее украинская энергетическая компания «Натфогаз» предложила российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд прямыми поставками газа.

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