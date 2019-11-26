«Нафтогаз» шантажирует забором транзитного газа в свои хранилища
Украина будет закачивать российский транзитный газ, предназначенный для европейцев, в свои подземные хранилища (ПХГ). Такую практику пригрозили внедрить с января 2020 года, если он будет поступать в страну без соответствующего контракта.
По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, газ без документального оформления будет закачиваться в ПХГ как «газ неопределенного собственника».
Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в 2019 году. Российская сторона настаивает на продлении договора на год, однако Киев хочет подписания долгосрочного соглашения, пишет «РИА Новости».
Ранее украинская энергетическая компания «Натфогаз» предложила российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд прямыми поставками газа.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!