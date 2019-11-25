Возьмем газом: «Нафтогаз» хочет от «Газпрома» погашения долга

Возьмем газом: «Нафтогаз» хочет от «Газпрома» погашения долга

фото: Inpress.ua

Украинская энергетическая компания «Натфогаз» предложила российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд прямыми поставками газа.

Решение о долге было вынесено Стокгольмским арбитражем. По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, компания готова рассмотреть различные варианты оплаты, которые предложит «Газпром», в том числе и поставками газа.

Также Витриенко сказал, что Украина готова принять газовыми поставками и оплату штрафа, который был начислен в ходе арбитражного разбирательства, пишет «Regnum».

Ранее Европейская комиссия рекомендовала Киеву перейти к закупкам природного газа из России напрямую. Таким образом сократятся финансовые затраты украинских властей на дорогостоящие реверсные поставки «голубого топлива» из Европы.

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