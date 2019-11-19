Украине рекомендовали покупать российский газ напрямую

Европейская комиссия рекомендовала Киеву перейти к закупкам природного газа из России напрямую. Таким образом сократятся финансовые затраты украинских властей на дорогостоящие реверсные поставки «голубого топлива» из Европы.

Украине рекомендуется с 2020 года закупать по 15 млрд кубических метров голубого топлива в год, чтобы не повышать тарифы на транспортировку газа. По мнению Евросоюза, это должно повысить заинтересованность России транспортировать топливо через украинскую газотранспортную сеть и снизить напряженность по данному вопросу, пишет «Российская газета».

По словам президента России Владимира Путина, российская сторона готова обсуждать различные варианты дальнейшего сотрудничества, в том числе по транзиту, а также по прямым поставкам газа на Украину по ценам ниже реверсных.

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