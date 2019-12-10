Роскачество проверило российский оливковый майонез

Роскачество проверило российский оливковый майонез

фото: Adnews.ru

Эксперты Роскачества проверили 18 торговых марок оливкового майонеза российского производства и определили лучший продукт.

По итогам испытаний лучшими оказались: «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», ЕЖК и mr. Ricco, говорится в заключении Роскачества. В них не нашли консервантов, эти бренды претендуют на получение российского Знака качества.

В образцах других производителей обнаружены консерванты, такие как сорбиновая (Е 200) и/или бензойная (Е 210) кислота. Нарушения, связанные с маркировкой, были выявлены у пяти из 18 марок.

Вся продукция признана безопасной, так как эксперты не обнаружили токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов и патогенных микроорганизмов, добавили в организации, пишет «Российская газета».

Ранее Роскачество протестировало яблочное пюре для детского питания.

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