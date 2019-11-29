Эксперты Роскачества проверили яблочное пюре

Роскачество протестировало яблочное пюре для детского питания.

Исследование прошли 24 торговых марки, которые оказались безопасными - различия было только в качестве продукции. Эксперты изучили пюре, произведенное в России, Белоруссии, Испании, Латвии, Польше, Сербии, Чехии и Шотландии.

У производителя Semper содержание углеводов оказалось выше заявленного в маркировке. Ни в одном образце не было примесей растительного происхождения и других посторонних предметов. Кроме того, пюре не содержало консервантов, синтетических красителей, сахарозаменителей и подсластителей.

Пюре Hame содержало крахмал, но его указали на упаковке. Это же пюре оказалось самым сладким и единственным, в котором есть добавленная сахароза, сообщают «Известия».

Ранее Роскачество проверило качество и безопасность непитьевого клубничного йогурта 26 торговых марок. В продукции двух из них выявлены бактерии группы кишечной палочки и хлоргексидин.

В проверке участвовали йогурты как российского, так и импортного производства: два образца изготовлены в Беларуси и Швейцарии. По итогам проверки в продукте «Талицкий йогурт» обнаружили кишечную палочку. Специалисты полагают, что товар изготавливался в нестерильных условиях.

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