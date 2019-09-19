Роскачество назвало 4 марки безопасного клубничного йогурта

Роскачество проверило качество и безопасность непитьевого клубничного йогурта 26 торговых марок. В продукции двух из них выявлены бактерии группы кишечной палочки и хлоргексидин.

В проверке участвовали йогурты как российского, так и импортного производства: два образца изготовлены в Беларуси и Швейцарии. По итогам проверки в продукте «Талицкий йогурт» обнаружили кишечную палочку. Специалисты полагают, что товар изготавливался в нестерильных условиях.

Нарушение нашли в йогурте «Вкуснотеево» - он содержал хлоргексидин. Это говорит о том, что молокопроводы после дезинфекции промывались недостаточно хорошо. Эксперты успокаивают, что хлоргексидин не опасен, но такой продукт не может носить Знак качества.

Требованиям повышенных стандартов соответствовал йогурт брендов «Слобода», «Снежок», «Чудо» и «ЭкоВакино», говорится на сайте организации.

Ранее Роскачество обнаружило токсины в недопустимых количествах в сухих завтраках для детей.