Роскачество назвало 4 марки безопасного клубничного йогурта
Роскачество проверило качество и безопасность непитьевого клубничного йогурта 26 торговых марок. В продукции двух из них выявлены бактерии группы кишечной палочки и хлоргексидин.
В проверке участвовали йогурты как российского, так и импортного производства: два образца изготовлены в Беларуси и Швейцарии. По итогам проверки в продукте «Талицкий йогурт» обнаружили кишечную палочку. Специалисты полагают, что товар изготавливался в нестерильных условиях.
Нарушение нашли в йогурте «Вкуснотеево» - он содержал хлоргексидин. Это говорит о том, что молокопроводы после дезинфекции промывались недостаточно хорошо. Эксперты успокаивают, что хлоргексидин не опасен, но такой продукт не может носить Знак качества.
Требованиям повышенных стандартов соответствовал йогурт брендов «Слобода», «Снежок», «Чудо» и «ЭкоВакино», говорится на сайте организации.
Ранее Роскачество обнаружило токсины в недопустимых количествах в сухих завтраках для детей.
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