Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для детей

В Роскачестве проверили 18 марок сухих завтраков. В шоколадных шариках 5 производителей был обнаружен токсин под названием «охратоксин А».

Как отметили в организации, «охратоксин А» выявлен впервые за четыре года исследований. Это наиболее вредный токсин из всех трех разновидностей охратоксинов (А, В и С). Он вырабатывается несколькими видами грибков и негативно влияет на почки.

Злополучный токсин был найден в шоколадных шариках производителей «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей» и Nesquik.

12 марок сухих завтраков проверку Роскачества прошли с небольшими замечаниями. При этом две из них – Globus (Россия) и Schär (Германия) – соответствовали не только законодательным требованиям к безопасности и качеству, но и опережающим требованиям стандартов организации.

Ранее Росконтроль внес в «черный список» пять марок копченой курицы.