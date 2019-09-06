Росконтроль внес в «черный список» пять марок копченой курицы

Росконтроль внес в «черный список» пять марок копченой курицы

Фото: edimnaprirode

Росконтроль провел исследование готовой копченой курицы. По итогам экспертизы продукция одной марки из шести названа качественной и безопасной.

В проверке участвовали бренды «Ясная горка», «Каждый день», «Рублевский», Selgros, «Деревенский завтрак» и «Коптильный двор».

Из шести образцов курицы соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям только окорочок цыпленка-бройлера «Каждый день» варено-копченый. Он имеет хорошие свойства и содержит только заявленные ингредиенты.

Selgros имеет самый натуральный состав, однако при транспортировке курицы явно не соблюдалась температура хранения. Этот окорочек попал в список товаров с замечаниями.

А вот в «Ясной горке», «Рублевском», «Деревенском завтраке» и «Коптильном дворе» обнаружилось существенное превышение уровня общей обсемененности мезофильной микрофлорой. За это нарушение окорочка были отправлены в Черный список «Росконтроля».

Ранее Росконтроль назвал марку самого качественного слоеного теста

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