Зеленский назвал отношения между РФ и Украиной сложными
Президент Украины Владимир Зеленский назвал двусторонние отношения Киева и Москвы «очень сложными».
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине, Зеленский заявил, что «С Россией у нас сложная очень ситуация». При этом он отметил, что диалог будет «начат в ходе нормандской встречи четырёх лидеров», пишут «Известия».
Ранее по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Стороны обсудили тему передачи трех украинских кораблей, а также газовую проблематику, в том числе вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину, а также договорились продолжать контакты на различных уровнях.
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