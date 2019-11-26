Путин и Зеленский обсудили транзит и покупку российского газа

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Стороны обсудили тему передачи трех украинских кораблей, а также газовую проблематику, в том числе вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину, а также договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Украинский президент в беседе с российским лидером указал на необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые находились на возвращенных кораблях, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, Россия не вернула Киеву порядка 30 единиц оружия и боеприпасов, которые были изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

По словам адвоката ранее удерживаемых лиц Николая Полозова, вооружение осталось в Москве как вещественные доказательства по делу моряков.

Кроме этого, заявил защитник, у военных изъяли автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также все электронные носители информации (телефоны, флешкарты).

Он пояснил, что корабли остаются вещдоками, но были переданы украинской стороне на ответственное хранение. Российский УПК запрещает их использовать и ремонтировать.

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