Зеленский «начал с себя» и подписал закон об импичменте

На Украине подписан закон об импичменте. По нему процедура отстранения президента от должности инициируется большинством парламента.

Законопроект, инициированный президентом страны Владимиром Зеленским, 10 сентября приняла Верховная рада, сегодня его подписал глава государства. Закон предусматривает импичмент в случае совершения госизмены или другого преступления.

Вопрос об импичменте вносится в повестку работы Рады. После этого создается спецкомиссия для подготовки выводов по обстоятельствам совершения президентом преступления. Потом данные заключения рассмотрят на заседании Рады.

Затем принятое парламентом решение направляется в Конституционный суд для получения заключения о соблюдении процедуры импичмента и в Верховный суд, который должен подтвердить, что действия главы государства содержат признаки преступления.

После получения документов Рада тайным голосованием принимает решение о смещении президента. Постановление будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее трех четвертей депутатов конституционного состава Рады, уточняет РИА Новости. Если этого не случится, то президенту приносятся извинения от имени законодательного органа.

В телеграмм-канале президента позже появилась видеозапись, на которой Зеленский произносит: «Я начинаю с себя – подписываю принятый парламентом закон об импичменте президента».

Ранее в США заявили, что импичмент президента Дональда Трампа станет возможным, если он заставит Зеленского сделать что-то недопустимое.