Из-за скандала с Зеленским Трампу грозит импичмент

Импичмент может быть единственно возможным в случае, если президент США Дональд Трамп хотел заставить своего коллегу Владимира Зеленского сделать что-то недопустимое. Так считает глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф.



«Но если президент сдерживает военную помощь и в то же время пытается принудить зарубежного лидера сделать что-то незаконное, унизить своего оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственной мерой, чтобы исключить вред, причиняемый им», — заявил Шифф.

При этом политик сказал, что не является сторонником импичмента президента.

Ранее сообщалось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский президент восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани, который проводит расследование действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.



Трамп отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного в этом разговоре сказано не было. Он также обвинил фейковые СМИ и Демократическую партию в фабрикации этой истории, пишут «Известия».



Ранее поводом для импичмента могло стать предложение Дональда Трампа провести саммит G7 в 2020 году на своем курорте.