Зеленский хочет проверить депутатов на полиграфе

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи. Он пообещал распрощаться с депутатами, подозрения по которым оправдаются.

Офис президента Украины Владимира Зеленского заподозрил 11 депутатов от фракции «Слуга народа» в получении взяток по 30 тысяч долларов за голосование против антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета.

По словам Зеленского, честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы, пишет «Regnum».

Похоже, Зеленский берет пример со своего коллеги президента США Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что хозяин Овального кабинета выведет сослуживцев на чистую воду. Он хочет проверить их на предмет шпионажа и утечки данных в СМИ.