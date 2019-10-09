Трамп хочет проверить сотрудников на детекторе лжи

Президент США Дональд Трамп захотел проверить своих сотрудников на детекторе лжи. На это его сподвигли утечки из Белого дома.

Хозяин Овального кабинета выведет сослуживцев на чистую воду. Он хочет проверить их на предмет шпионажа и утечки данных в СМИ. Подобная идея возникла после очередного «слива» из Белого дома о содержании его телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп, как оказалось, каждый раз приходил в бешенство, когда узнавал, что в СМИ просачивалась правдивая и резонансная информация, пишет «Газета.ру».

Из-за произошедших в июле телефонных переговоров двух лидеров Дональду Трампу грозит импичмент.