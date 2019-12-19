В здании ФСБ на Лубянке ищут бомбу

Федеральную службу безопасности на Лубянке проверяют на наличие взрывных устройств, сообщил «Русской планете» источник в спецслужбе. По его словам, сейчас из здания никого не выпускают.

Ранее в ФСБ опровергли собственные же данные о трёх стрелках в сердце Москвы. Теперь в спецслужбе, как и в самом начале, заявляют об одном нападавшем. Они квалифицируют происшествие как теракт.

Согласно официальным данным, в ходе стрельбы погибли дежуривший у здания спецслужбы сотрудник ГИБДД и сотрудник комендантского подразделения по охране зданий ФСБ. Нападавший был убит силовиками.

По данным Минздрава РФ, еще пять человек были ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«Русская планета» следит за развитием событий.

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