В ПФР заявили о росте пенсий россиян в следующем году
В следующем году пенсии россиян вырастут на 3% в 2020, заявил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Более того, по его словам, в течение следующих трех лет ожидается увеличение пособий на 18% по сравнению с 2019 годом.
Так, средняя пенсия по стране сотсавит около 18300 рублей. Также он добавил, что индексация пенсионных выплат практически в два раза выше чем инфляция. В сухом остатке выходит, что реальный рост в 2019 году составил 2,5%, передает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее Антон Дроздов заявил, что ПФР в связи с опережающим ростом страховых взносов стал меньше зависеть от федерального бюджета страны.
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