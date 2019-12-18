В тюрьме Калмыкии покрывали за взятки созданную ячейку боевиков
В одной из колоний Калмыкии вскрыли террористическую ячейку, которая существовала с 2013 года. В нее входили более 100 заключенных.
По данным следствия, террористическое сообщество организовал уроженец Дагестана. Руководство колонии за деньги оказывало покровительство членам ячейки.
Следственные мероприятия прошли от Дагестана до Кубани. В рамках расследования были проведены обыски в офисе первого заместителя главы УФСИН по Калмыкии, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил о ликвидации 78 международных террористических организаций и 32 бандитов, в том числе 9 главарей.
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