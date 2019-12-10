В России ликвидировали 80 ячеек террористов

ФСБ России выявила в 2019 году 78 тайных ячеек международных террористических организаций, действовавших на территории страны.

По словам директора ФСБ, председателя Национального антитеррористического комитета, Александра Бортникова, террористы из этих ячеек планировали теракты. Также они разрабатывали планы по нападению на правоохранителей.

Всего же в этом году было нейтрализовано 32 бандита, а также 241 боевик и 606 пособников, пишет «Интерфакс».

Ранее сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группы «Шараповские». Группировка в 2007-2015 годах действовала в Дагестане и Москве.

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