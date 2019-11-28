ФСБ ликвидировала группировку причастную к теракту

Сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группы «Шараповские». Группировка в 2007-2015 годах действовала в Дагестане и Москве.

Члены банды причастны к убийствам предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, вымогательствам и разбоям. В ФСБ уточняют, что именно эта ОПГ была причастна к совершению теракта в Махачкале в 1998 году. Тогда погибли 18 человек и более 90 получили ранения.

В группировку входили более 250 человек, в том числе сотрудники МВД по Дагестану и члены республиканской адвокатской палаты. На сегодняшний день основные организаторы и исполнители преступлений задержаны, пишет РБК.

Ранее ФСБ России задержала в Ростовской области военнослужащего, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК России). Он собирал секретные военные данные ВВС РФ для Украины.

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