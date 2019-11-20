ФСБ поймала «сливавшего» данные РФ Украине военного
Федеральная служба безопасности России задержала в Ростовской области военнослужащего, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК России). Он собирал секретные военные данные ВВС РФ для Украины.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей ФСБ, задержанный является военным Южного военного округа. По заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, он собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России.
Ранее в деле о Boeing MH17, сбитом в небе над Донбассом, назвали имя министра обороны России Сергея Шойгу.
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