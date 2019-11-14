В деле о сбитом Boeing MH17 назвали имя Сергея Шойгу

Влияние России на власти ДНР во время крушения сбитого ЗРК «Бук» пассажирского Boeing MH17 над Донбассом было гораздо значительнее, чем предполагалось ранее.

К такому выводу пришла совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием обстоятельств происшествия.

Недавно полученные сведения показывают, что влияние РФ выходило далеко за рамки военной поддержки. В новом обращении JIT к свидетелям катастрофы, в частности, упоминается фамилия министра обороны России Сергея Шойгу. Она есть в радиоперехватах с территории ДНР.

Отметим, что ранее в общедоступных материалах дела эти документы не публиковались.

Кроме того, в материалах JIT фигурируют имена директора ФСБ Александра Бортникова и помощника президента России Владислава Суркова, передает The Bell.

17 июля 2014 года над Донбассом был сбит самолет малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли 298 человек.

Следствие пришло к выводу, что в лайнер запустили ракету из комплекса «Бук». Были названы четверо подозреваемых: трое русских и один гражданин Украины.

Участники военного конфликта в Донбассе и Москва отрицают свою причастность к крушению самолета и обвиняют в трагедии Киев.

Читайте нас в мобильном приложении