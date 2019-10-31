СБУ заявила о задержании на Украине «российского шпиона»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жителя Черкасской области. Он якобы был завербован российскими спецслужбами и вел разведывательную деятельностью

Как сообщают представители СБУ, мужчину взяли с поличным, то есть непосредственно во время получения секретных военных документов от украинских военнослужащих.

Данные об оборонной подготовке Украины, якобы собирались и передавались за денежное вознаграждение.

По данным украинской Службы безопасности, было возбуждено уголовное дело, подозреваемого обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха. Он был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит малазийский боинг и проходил как «свидетель».

Цемах был похищен в июле сотрудниками СБУ из собственного дома. Изначально его обвиняли в участии в террористической деятельности.