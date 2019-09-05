Киев освободил командира ПВО в деле малазийского боинга

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха. Он был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит малазийский боинг и проходил как «свидетель».

В среду суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство, пишет Russia Today.

Цемах был похищен в июле сотрудниками СБУ из собственного дома. Изначально его обвиняли в участии в террористической деятельности.

Трагедия в небе над Донбассом с боингом MH17 произошла в июле 2014 года. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Ранее на полях ВЭФ премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нужен действительно нейтральный орган с экспертами из разных стран, который провел бы расследование по сбитому боингу непредвзято.