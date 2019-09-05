Проведенное расследование трагедии MC 17 над Донбассом должно проводится непредвзято и с участием всех заинтересованных стран. Однако Малайзия долгое время не получала доступа к уликам.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нужен действительно нейтральный орган с экспертами из разных стран, который провел бы расследование непредвзято.

Мохамад считает, что все обвинения о причастности России в этой трагедии вызваны плохими отношениями Запада и Москвы. Также потребность найти виновную страну связана со страховыми выплатами.

По мнению политика, США, Нидерланды и Австралия на самом деле не заинтересованы в том, чтобы установить причины крушения самолета и найти реальных виновников трагедии, а просто решили, что отвечать должна Россия, пишет «РИА Новости».

Также существуют материалы расследования немецкого детектива Йозефа Реша, которые не учла Совместная следственная группа.

Ранее международная комиссия по расследованию причин крушения на территории Донбасса самолета Boeing рейса MH17 представила предварительные итоги, в которых было сказано, что самолет был сбит при помощи огневой системы «Бук», доставленной с территории России, а затем транспортированной назад в Российскую Федерацию.

Несмотря на многочисленные данные, предоставленные российской стороной, подтверждающие непричастность России и сил ополчения народных республик к катастрофе, голландские следователи не приняли всерьез переданную им информацию. В Москве считают, что все следствие – изначально политизировано, а выводы – предвзяты.