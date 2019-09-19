Заворотнюк вывели из комы и перевели из реанимации в палату
Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк переведена из реанимации в обычную палату. Она вышла из критического состояния и медикаментозной комы.
Об этом пишет Telegram-канал Mash. Известно, что доктора московской клиники смогли существенно уменьшить отек мозга.
Актриса находится в терапевтическом отделении. Ее поддерживают близкие.
Накануне сообщалось, что из-за назойливых репортеров на этаже и у палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану.
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