Заворотнюк вывели из комы и перевели из реанимации в палату

Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк переведена из реанимации в обычную палату. Она вышла из критического состояния и медикаментозной комы.

Об этом пишет Telegram-канал Mash. Известно, что доктора московской клиники смогли существенно уменьшить отек мозга.

Актриса находится в терапевтическом отделении. Ее поддерживают близкие.

Накануне сообщалось, что из-за назойливых репортеров на этаже и у палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану.