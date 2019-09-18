В московской клинике Заворотнюк понадобилась охрана

У палаты актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в элитной московской клинике, выставили круглосуточную охрану. Это пришлось сделать из-за журналистов.

Они неоднократно пытались пройти в медучреждение. Из-за этого руководство приняло решение охранять палату Заворотнюк от излишне интересующихся ее здоровьем лиц.

Сотрудники больницы рассказали, что охранники дежурят не только у палаты, но и на всем этаже, пишет «ПолитЭксперт».

Накануне сообщалось, что 48-летней Заворотнюк весной этого года сделали в Германии трепанацию черепа из-за злокачественной опухоли головного мозга. По возвращении в Россию она почувствовала себя плохо, ее положили в больницу. Врачи не отрицают, что актриса находится в тяжелом состоянии: на фоне болезни у нее развилась пневмония и полиорганная недостаточность.