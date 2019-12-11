У Заворотнюк навсегда парализовало правую часть тела
У актрисы Анастасии Заворотнюк отнялась вся правая часть тела. По прогнозам, она навсегда останется парализованной.
Патологии появились из-за опухоли в левом полушарии. Сначала у нее отнялась правая рука, а потом и вся правая часть.
Источник Telegram-канала Mash сообщил, что обездвиженная сторона «уже не восстановится». Сейчас Заворотнюк передвигается на инвалидной коляске. За ней ухаживают мать и супруг.
О болезни 48-летней звезды сериала «Прекрасная няня» стало известно в сентябре, когда она попала в больницу из-за сильных головных болей. Спустя месяц родные Заворотнюк подтвердили, что она лечится от тяжелого заболевания. Сейчас актриса находится в центре для реабилитации тяжелобольных.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!