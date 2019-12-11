У Заворотнюк навсегда парализовало правую часть тела

У актрисы Анастасии Заворотнюк отнялась вся правая часть тела. По прогнозам, она навсегда останется парализованной.

Патологии появились из-за опухоли в левом полушарии. Сначала у нее отнялась правая рука, а потом и вся правая часть.

Источник Telegram-канала Mash сообщил, что обездвиженная сторона «уже не восстановится». Сейчас Заворотнюк передвигается на инвалидной коляске. За ней ухаживают мать и супруг.

О болезни 48-летней звезды сериала «Прекрасная няня» стало известно в сентябре, когда она попала в больницу из-за сильных головных болей. Спустя месяц родные Заворотнюк подтвердили, что она лечится от тяжелого заболевания. Сейчас актриса находится в центре для реабилитации тяжелобольных.





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