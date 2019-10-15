Близкие Заворотнюк прервали молчание и рассказали о ее болезни

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила ее болезнь. Родственники рассказали, что информация о потере памяти, параличе и сопоре – ложь.

Точный диагноз актрисы близкие держат в секрете. Они признались, что «есть заболевание и есть решительная цель его победить».

Семья попросила молиться и уважать желание родственников Заворотнюк «не выносить на всеобщее обозрение детали болезни», пишет ТВЦ.

Напомним, у актрисы диагностировали рак мозга четвертой степени после рождения дочери. Ей делали трепанацию черепа в Германии, после этого Заворотнюк лечилась в московской клинике. В начале октября появилась информация, что ее перевели в центр реабилитации для тяжелобольных.