Близкие Заворотнюк прервали молчание и рассказали о ее болезни
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила ее болезнь. Родственники рассказали, что информация о потере памяти, параличе и сопоре – ложь.
Точный диагноз актрисы близкие держат в секрете. Они признались, что «есть заболевание и есть решительная цель его победить».
Семья попросила молиться и уважать желание родственников Заворотнюк «не выносить на всеобщее обозрение детали болезни», пишет ТВЦ.
Напомним, у актрисы диагностировали рак мозга четвертой степени после рождения дочери. Ей делали трепанацию черепа в Германии, после этого Заворотнюк лечилась в московской клинике. В начале октября появилась информация, что ее перевели в центр реабилитации для тяжелобольных.
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